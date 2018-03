Criminaliteit in politiezone Grensleie blijft dalen 16 maart 2018

03u02 0 Wevelgem De criminaliteit in de politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem) blijft stelselmatig dalen. De voorbije vijf jaar is er een daling van 12 procent vast te stellen. De beveiliging van tuinhuisjes en garageboxen blijft wel een aandachtspunt.

Het aantal woninginbraken daalde het voorbije jaar met 22 procent van 333 naar 256. Enkel in Menen en Moorsele was er een stijging, maar door de grenscontroles lagen die cijfers in Menen in 2016 een pak lager.





De inbraken verschoven toen naar Wevelgem, dat in 2016 een abnormale piek kende. Ook het aantal inbraken in andere gebouwen daalde aanzienlijk, met een kwart. Nieuw aandachtspunt: een betere beveiliging van tuinhuisjes en garageboxen want het aantal fietsdiefstallen daar ging omhoog.





Het aantal autodiefstallen bleef stabiel na een lange periode van daling waarbij in 2002 nog 127 voertuigen verdwenen. In 2017 werden 24 voertuigen effectief gestolen, de helft daarvan is ondertussen terecht. Ook het aantal diefstallen uit voertuig bleef stabiel. Diefstallen van werkmateriaal uit bestelwagens blijven wel een aandachtspunt.





Het aantal fietsdiefstallen daalde met 28 procent tot 172. In vergelijking met 2008 is dit zelfs een halvering.





"Positieve cijfers dus", klinkt burgemeester van Menen Martine Fournier (CD&V). "Het beleid van de voorbije vijf jaar, met een half miljoen euro investeringen in camera's, betere samenwerking met de Franse politie, inzetten op preventie en advies en duidelijke aanwezigheid van politie in het straatbeeld, werpt vruchten af."





