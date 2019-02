Condensatieketels gestolen op werf LSI

17 februari 2019

10u19

Bron: LSI

Op een werf van appartementen in aanbouw in de Lauwestraat in Wevelgem zijn drie condensatieketels verdwenen. Vermoedelijk gebeurde de diefstal donderdagnacht al. Een condensatieketel kost al snel duizend euro.