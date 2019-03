Combi duikt in struikgewas: politiemannen komen met de schrik vrij VHS

17 maart 2019

20u39

Langs de Rijksweg in Gullegem is zondagavond een combi van de politiezone Grensleie van de weg geraakt. Dat gebeurde iets voor half acht. “Onze ploeg was op weg naar een dringende interventie in Menen”, weet politiewoordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse. “Op de Rijksweg in Gullegem verloor de bestuurder op het watergladde wegdek de controle over het stuur, in een bocht ter hoogte van het containerpark. De combi belandde links van de weg in een kluwen van kleine boompjes en struikgewas. De inzittenden bleven ongedeerd maar waren wel onder de indruk van het ongeval. De dringende interventie in Menen werd door een andere ploeg afgehandeld.” De combi raakte bij het ongeval vrij ernstig beschadigd.