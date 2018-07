College toont werken Kroatisch toparchitect 20 juli 2018

02u27 0 Wevelgem In het Sint-Pauluscollege loopt deze zomer de expo The Richter Experience, met werken van Kroatisch architect-kunstenaar Vjenceslav Richter. Het schoolgebouw is van wijlen Richter. Enkele kinderen kregen een rondleiding op de expo en mochten zelf een gebouw ontwerpen.

Hij ontwierp het als Joegoslavisch paviljoen voor Expo 58 in Brussel. Na afloop van de wereldtentoonstelling in 1958 werd het paviljoen door de stichter van het college gekocht. Het verhuisde naar Wevelgem en kreeg een nieuw leven als schoolgebouw, in de Jonckheerestraat. De Wevelgemse heemkundekring Wibilinga overtuigde het museum voor hedendaagse kunst in Zagreb en het Kroatisch ministerie van Cultuur om 43 werken van Richter naar Wevelgem te brengen en het in 'zijn' college tentoon te stellen. Het schoolgebouw is omgevormd tot expositieruimte. Zo is een muur overspannen met stof, zodat de kunstwerken meer tot hun recht komen. En meubelen zijn weggehaald. Een Kroatische delegatie kwam een week helpen. "Het gaat om internationaal gerenommeerde werken, die je eerder in wereldsteden zou verwachten", wijst Steven Bels van Wibilinga op het belang van de expo. Kinderen van speelpleinwerking Katjeduk kregen er gisterennamiddag een rondleiding, waarna ze zelf aan het knutselen sloegen op basis van enkele technieken die Richter gebruikte. De expo is tot 26 augustus dagelijks open. Info en ticketprijzen: www.wevelgem.be/richterexpo. (LPS)