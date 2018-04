Centrum ondergaat metamorfose HERAANLEG PLEINEN, SCHOLENCAMPUS AUTOVRIJ, NIEUWE PARKINGS PETER LANSSENS

04 april 2018

02u37 0 Wevelgem Er zijn ideeën om het centrum van Wevelgem leefbaarder te maken. Het autovrij maken van de scholencampus SPWe, de heraanleg van pleinen en de komst van nieuwe parkings staan hierin centraal. De eerste plannen zijn tegen 2021 klaar.

In de lente van 2021 opent het nieuwe zwembad, vlakbij sporthal De Vlashaard. Het sein om daarna nog meer ingrijpende plannen uit te rollen, in samenspraak met de intercommunale Leiedal en architecte Els Nulens. "Het oude zwembad wijkt voor drie woongelegenheden met terrassen", zegt schepen van Informatie en Mobiliteit Marie De Clerck (CD&V). "Aanpalend verdwijnt de bovengrondse 'parking gemeentehuis'. Er komt daar een nieuwe parking onder het plein. Geen wagens meer op het plein zelf dus, waardoor je er het gemeentepark kan doortrekken."





Ook het uitzicht van het Guldenbergplein zal drastisch veranderen. "Het huidige plein is te groot. De ideale afmetingen zijn 40 op 100 meter. We kopen het klooster achter het plein en integreren het in het Guldenbergplein, met bijvoorbeeld een dienstencentrum of woonaanbod voor mensen met een beperking. Verder moet CC Guldenberg meer zichtbaar worden. We willen bovendien handels- en horecazaken met terrassen aantrekken naar het plein, ook door het langparkeren op het Guldenbergplein om te vormen tot kortparkeren. Nu staan daar vooral wagens van gemeentepersoneelsleden. Zij moeten naar andere parkings." De Jonckheerestraat wordt dan weer autovrij. "Zodat we van SPWe basis en secundair een scholencampus met groen en speelruimte maken. Een vooruitstrevend voorstel, dat veel bijval krijgt. Er is dan wel extra parking in de buurt nodig. Zo is er in de Kloosterstraat op de site Ter Mote ruimte voor zo'n 100 parkeerplaatsen. En in de Lauwestraat kan je de capaciteit van de parking achter modezaak Tischa verdubbelen door een tweede parkeerverdieping te bouwen."





N8 wordt smaller

De N8 op zijn beurt krijgt een grondige make-over. "We bekijken om het Cultuurpad voor fietsers en voetgangers enerzijds door te trekken tot aan het jaagpad langs de Leie. Wat nu niet kan, maar we hopen een leegstaand huis te vinden, te kopen en dat te laten slopen, om ruimte vrij te maken. We willen het Cultuurpad anderzijds doortrekken tot aan de spoorweg. Een uitdaging, onder meer omdat je de gewestweg N8 veilig moet kruisen", aldus De Clerck. Verder wordt er aan gedacht om de N8 in het centrum te versmallen en er bredere fiets- en voetpaden te voorzien. "We blijven ook ijveren voor een tonnagebeperking van 7,5 ton op de N8. Doorgaand zwaar verkeer moet weg uit het centrum en de routes via de omliggende autosnelwegen nemen. Of alle plannen financieel haalbaar zijn? Het is volgens mij zeker niet onoverkomelijk", besluit Marie De Clerck.