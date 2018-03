Centrum krijgt bewakingscamera's PETER LANSSENS

03 maart 2018

02u27 0 Wevelgem Het centrum krijgt camera's aan de parkings Guldenbergplein en zwembad en aan jeugdhuis Ten Goudberge. "Het helpt tegen vandalisme en fietsdiefstallen", zegt burgemeester Seynhaeve. Er is een maximumbudget van 81.000 euro voorzien.

Er is al jaren camerabewaking aan de Porseleinhallen, het Cultuurpad en de fietsenstallingen bij het station. Er komt nu, op advies van politiekorpschef Tony Halsberghe, een uitbreiding. Een eerste nieuwe camera komt aan jeugdhuis Ten Goudberge. Een tweede komt op de hoek van het Gemeenteloket met de Vanackerestraat (N8), met zicht op de parking zwembad.





Het wordt een camera die 360 graden kan draaien, handig om ook de massa in beeld te brengen op evenementen zoals Gent-Wevelgem of de braderie. Een derde komt op de hoek van de Grote Markt met de parking Guldenbergplein, maar die door te draaien bijvoorbeeld ook de Sint-Hilariuskerk of de Lode de Boningestraat in het vizier kan nemen. De beelden kunnen live bekeken worden op een videomuur in het politiecommissariaat in Menen. De camera's werken, mits een akkoord van het schepencollege en goedkeuring van de gemeenteraad, tegen de zomer.





Mobiele camera huren

De burgemeester steunt ook een voorstel van de korpschef om een mobiele camera met nummerplaatherkenning te huren. "En die onder meer in te zetten ter hoogte van de op- en afrit van de ring rond Kortrijk nabij het VTI in Gullegem. Van waar vrachtwagens dwars door Gullegem naar bedrijvenpark Gullegem-Moorsele rijden", zegt Jan Seynhaeve (CD&V). "We kunnen de mobiele camera periodiek ook op andere plaatsen in het centrum van Gullegem zetten. Zodat truckers, die de tonnagebeperking negeren, tegen de lamp lopen en we er zo niet-bestemmingsverkeer weren. Ze moeten de voorziene weg (via de A19 en N343, red.) naar het bedrijvenpark nemen", zegt Seynhaeve.





Dan is er nog de trajectcontrole waar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) geld voor vrijmaakt, in de Kortrijkstraat (N8) tussen de Steencentrale en het centrum van Wevelgem. De trajectcontrole is op die locatie omstreden omdat er vooral files zijn. "Het is dus niet de snelheid die er een algemeen probleem is", vinden de burgemeester en schepen van Mobiliteit Marie De Clerck (CD&V). De trajectcontrole komt er echter sowieso. Het gemeentebestuur zal dan ook aan het agentschap wegen en verkeer (AWV) vragen om de slimme camera's zeker ook te koppelen aan de videomuur van de politie, zodat ze toch hun nut kunnen bewijzen op het vlak van veiligheid.