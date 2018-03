CD&V wil absolute meerderheid houden DERTIEN NIEUWKOMERS, SEYNHAEVE WIL ZICHZELF OPVOLGEN PETER LANSSENS

02 maart 2018

03u02 0 Wevelgem CD&V wil de absolute meerderheid houden in Wevelgem en trekt de kaart van én ervaring én verjonging. Met dertien nieuwkomers, onder wie de cafébazin van Den Osse in Gullegem en de adjunct-directrice van het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Jan Seynhaeve wil als lijsttrekker zichzelf opvolgen als burgemeester.

Alle 31 namen én plaatsen zijn bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. CD&V heeft zo als eerste partij in onze regio zijn huiswerk af.





Bij de nieuwkomers vallen zes jongeren op. Hun plaats stemt zelfs met hun leeftijd overeen: studente Elyn Stragier op 20, office manager Liese Vandoorne op 21, studenten Bas Surmont, Jeroen Verhagen en Leen Minne - allen uit Wevelgem - op 22, 23 en 24 en psychologe Marie Vanackere uit Gullegem op 25. Andere nieuwkomers zijn bedrijfsadviseur Jo Libeer op 11, verkoopster Rita Clarissimo op 14, zelfstandige Ann Verbeke op 17 en respectievelijk kleuterleidster Lieve Seynaeve, leerkracht Carl Cuvelier, Jessica Corty van het Sint-Aloysiuscollege in Menen en waardin van Den Osse Nele Verweirder op plaatsen 26, 27, 28 en 29.





Beste ploeg

Veel vernieuwing, maar ook 'bruisende ervaring'. Het gemeentebestuur palmt de top acht in met Jan Seynhaeve als lijsttrekker, gevolgd door schepenen Lobke Maes, Marie De Clerck, Mathieu Desmet, Stijn Tant, Geert Breughe, Kevin Defieuw en Frank Acke (ook OCMW-voorzitter). Schepen Bernard Galle is lijstduwer. CD&V haalde 48,7 procent van de stemmen in 2012, goed voor een absolute meerderheid van 18 op 31 zetels. "We mikken op 50 procent nu, het zou mooi zijn mochten we 19 zetels halen. Het hele grondgebied is vertegenwoordigd met 14 kandidaten uit Wevelgem, 10 uit Gullegem en 7 uit Moorsele. En met 16 mannen en 15 vrouwen hebben we nog een mooi evenwicht", zegt Jan Seynhaeve, die in 2012 zelf 4.267 voorkeurstemmen scoorde. "Als ik de sterkste kandidaat blijf, wil ik opnieuw burgemeester worden. Maar als iemand meer stemmen haalt, zal daar zeker rekening mee gehouden worden. De lijstvorming verliep probleemloos. We hebben de beste ploeg om projecten te realiseren in Wevelgem. Zoals bijvoorbeeld de komst van een centrumplein door de parking op het Gemeente- en Guldenbergplein ondergronds te laten gaan, de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan waar in samenspraak met de hogere overheid de herinrichting van de N8 een grote rol in zal spelen en het werk maken van meer veiligheid mét extra camerabewaking."





Grootste uitdager?

De andere namen zijn raadsleden Sofie Mol, Luc Defraye en Hendrik Libeer op 9, 10 en 12, raadslid en coördinator sociale economie Sander Deflo op 13, raadsleden Katleen Messely en Koen Grymonprez op 15 en 16, OCMW-raadsleden Veerle De Pauw en Nico Vanwynsberghe op 18 en 19 en ere-OCMW-voorzitter Chris Loosvelt op 30. Tot slot: de gemiddelde leeftijd op de CD&V-lijst is 43 jaar.