Carwashes verzegeld 01 juni 2018

02u55 0

Twee carwashes in de Menenstraat in Wevelgem zijn in opdracht van de arbeidsauditeur gerechtelijk verzegeld. Bij controles is woensdag zwartwerk vastgesteld. Er was ook een illegaal aan het werk. Het arbeidsauditoriaat zal ook onderzoeken of er in de handcarwashes sprake is van mensenhandel.





(LSI)