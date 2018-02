Carnaval steekt draak met Bart De Pauw en Trump VERWACHTE VERWELKOMING RAYMOND VAN HET GROENEWOUD BLIJF UIT XAVIER COPPENS

12 februari 2018

02u43 0 Wevelgem Gisteren trok de 45ste carnavalsstoet door de straten van Gullegem. Tijdens de stoet werd gelachen met Bart De Pauw, Kim Jong-un en Trump. De verwachte welkom voor Raymond van het Groenewoud, wiens nieuwe vriendin in Gullegem woont, bleef uit. "Dat was eigenlijk niet slecht, het thema ligt nogal gevoelig bij de familie", klinkt het.

De stoet die gisteren door de straten van Gullegem trok, zat vol ambiance en kleur. Er werd getreurd om Tante Terry en gelachen met Trump, Kim Jong-un en Bart De Pauw. De beloofde warme welkomst voor Raymond van het Groenewoud bleef uit.





Of toch niet. Er werd eerder braaf en subtiel gelachen met Raymond in de allerlaatste editie van advertentieblad 't Klokske.





'Nieuws' over Raymond

Sinds december wordt de bekende zanger gespot in Gullegem, waar zijn nieuwe vriending woont. Carnaval bleek het ideale moment om hem hartelijk welkom te heten in de goegemeente. "Blijkbaar meden de groepen het thema", vertelt één van de prinsen van de Orde van de Vlaskapelle. "En eigenlijk was dat niet slecht. Het thema ligt nogal gevoelig bij de familie." Diederik Hanssens, cafébaas van De Gouden Bank, verspreidde tijdens de stoet wel een krantje met het 'nieuws' over Raymond. "Raymond zal zijn nieuwe tournee starten in de nieuwe ijspiste van Gullegem, die 'De Scheve Schaats' zal heten. Nu er strubbelingen zijn bij de Gullegemse muziekgroep Domino's zou Raymond van het Groenewoud als vervanger klaarstaan."





15.000 bezoekers

De carnavalsstoet verliep zonder incidenten. "Er zijn naar schatting 15.000 mensen komen kijken. In de stoet zelf lopen ook een duizendtal mensen mee. De eerste week van het carnaval is alvast succesvol verlopen", aldus voorzitter Chrisophe De Caesteker.





Schepen Stijn Tant (CD&V) stak op zijn beurt de draak met de klaagzang van Facebookpagina 'Ge zit nen echte Gullegemnoare oi je...'. "Het was een mooie stoet', vertelt Katrien Deweern die jaarlijks van de partij is. "Ik bewonder het vele werk dat de Chiro stak in hun Mexicaans thema. De praalwagen van De Gullewappers met Trump op een raket was subliem."





De Gullenwappers mochten dit jaar de carnavalsprijs in ontvangst nemen. De Vlaskrote ging dan weer naar het krantje met het 'nieuws' over Raymond, van Diederik Hanssens.