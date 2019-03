Carnaval rijgt records aan elkaar, klimaatcrisis centraal Stoet lokt 50 groepen, liefst 35.000 toeschouwers volgen spektakel Peter Lanssens

03 maart 2019

17u03 0 Wevelgem De carnavalsstoet reed zondagnamiddag uit in Gullegem. Met een record van 50 groepen én 35.000 toeschouwers. De klimaatcrisis, met een huilende minister Schauvliege en een glorerende Anuna De Wever, was de rode draad. De weergoden hielden het droog, wat de pret nog groter maakte.

De stoet van zondagnamiddag was er eentje om niet snel te vergeten. Want het carnaval leeft na 46 edities meer dan ooit in Gullegem, zoveel is wel duidelijk. “Het is volgens mij elf jaar geleden dat we nog de kaap van 50 groepen haalden. Waarvan er trouwens 42 uit Gullegem zelf kwamen. Zo goed als alle verenigingen van Gullegem deden mee”, zegt een tevreden medevoorzitter Brecht Clauws van de Orde van de Vlaskapelle.

Rijdend klaslokaal

De klimaatproblematiek speelde een prominente rol. Zo hielden ‘De Palindromers’ een ‘battle’ in de lucht tussen ‘Joke Schauvlieger’ en ‘Anuna De Zwever’. Vlaams minister van Leefmilieu (CD&V) Schauvliege nam ontslag nadat ze loog over info die de Staatsveiligheid haar zogezegd toespeelde over het feit ‘dat de acties van de klimaatspijbelaars deel uitmaken van een opgezet systeem’. Schauvliege, vorm gegeven door Tim Vannieuwenhuyse (44), huilde hete tranen tijdens de stoet omdat ‘haar vlieger niet opging’. Tot groot jolijt van Anuna De Wever, vertolkt door Pieter Casier (39). Ook leuk was het rijdend klaslokaal, leeg omdat alle spijbelaars naar Brussel zijn, van de vriendengroep ‘4 man en een paardekop’. Ontbraken niet in het lokaal: slogans zoals ‘don’t fuck the planet, fuck pussys’ en ‘pornoprenten’ van klimaatactivisten Anuna De Wever en Kyra Gantois. “We hebben zelfs niet-recycleerbare bekers van McDonald’s bij”, lachen vrienden Sander Gheldof (31), Steven Halsberghe (33), Bart Descheemaeker (48) en schepenen Kevin Defieuw (31) en Stijn Tant (30) van ‘4 man en een paardekop’.

Vervuilende koe

Nog opgemerkt in de stoet: de vervuilende koe van de KLJ in Rumbeke met als slogan ‘heeft de koe het vliegend schijt, dan zijn we onze gezonde lucht kwijt’ en de politieke kermis van De Gullewappers met onder meer draaimolen ‘De Schauvlieger’ en spelletjeshal ‘Anuna Park’.

Volkscafé Stadium

Er was verder wat aandacht voor lokaal nieuws. Zo werd Jenny Rousseau (75) van café Stadium in de Fabiolastraat rondgereden in de stoet, om haar te eren in Gullegem. Jenny baatte 55 jaar het volkscafé uit. “Ik stop op zaterdag 16 maart, de dag van mijn verjaardag”, zegt ze. “Er is die dag een feestje, voor genodigden. Maar het is hier al een mooi afscheid, nu ik een rol speel in de carnavalsstoet. Al moest mijn familie wel aandringen, want voor mij hoefde dat allemaal niet”, lacht Jenny. “Mijn café wordt gesloopt. Er komt daar een nieuw flatgebouw.”