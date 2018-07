Camera stuk gereden 10 juli 2018

Op de E403 in Gullegem, in de rijrichting van Kortrijk, is gisteravond iets over half zeven een Audi van de snelweg afgeraakt. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De wagen ramde een klein verkeersbord, belandde op de groene berm naast de pechstrook, botste daar tegen een tijdelijke verkeerscamera en dook toen de dieperik in. Het voertuig ging over de kop, maar kwam weer op z'n wielen tot stilstand in een gracht. De bestuurder liep op het eerste gezicht lichte verwondingen op en kon zelf uit het wrak kruipen. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)