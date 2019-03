Café Avenue de Polka wordt Apero & Vinyl Alexander Haezebrouck & Christophe Maertens

06 maart 2019

18u51 0 Wevelgem Café Avenue de Polka langs de Menenstraat in Wevelgem heeft een nieuwe uitbater en zal vanaf nu Apero & Vinyl heten. “De charme van de Polka zal blijven, maar ik wil er ook mijn eigen ding mee doen en muziek draaien op vinylplaten die je ook zal kunnen kopen”, vertelt de nieuwe uitbater Simon Viane (26).

Het openingsweekend van Apero & Vinyl is gepland voor het weekend van 15 en 16 maart. “Ik heb de zaak een nieuwe vloer gegeven, de muren geschilderd en gezorgd voor op maat gemaakte tafeltjes”, vertelt de nieuwe uitbater Simon Viane (26). “Ik heb er wel voor gezorgd dat enkele zaken gebleven zijn zoals de toog om de charme van de Polka te behouden. Acht maanden geleden begon ik met een foodtruck onder dezelfde naam en dat concept wil ik nu doortrekken in het café. Je zal er kunnen aperitieven met ook zelfgemaakte aperitiefhapjes zoals tapas en ambachtelijke kroketjes. We gaan ook enkel muziek op vinylplaten draaien. Die platen zal je ook kunnen kopen. Apero & Vinyl moet een gezellige bar worden, met de charme van de bruine kroeg van weleer. Tijdens het openingsweekend komen ook de vorige uitbater Bart Vanneste samen met zijn zoon Brent Vanneste van de groep Steak Number Eight plaatjes draaien op vinyl. Ik wil ook graag lokale jonge muziekgroepen de kans geven op te treden in Apero & Vinyl en wil ook vaak dj’s plaatjes op vinyl laten komen draaien.”