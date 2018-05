Buurt wil verkeer uit Koningstraat weg 03 mei 2018

02u37 0 Wevelgem Groen en het bestuur van wijk De Zwaenebloeme stelden gisterenavond naambordjes voor. Waarop het deel van de Koningstraat ten zuiden van de spoorlijn Kortrijk-Menen omgedoopt wordt tot Koningspad.

Dat deel is sinds het afsluiten van de spooroverweg geen straat meer, maar een wandel- en fietspad. Maar veel wagens rijden toch verkeerd. Volgens Groen en omwonenden omdat er geen naambordjes staan en door foute stratenplannen. "Wellicht is het probleem dat mensen daar verkeerdelijk inrijden door foute gps-toepassingen", reageert burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). We laten het verder bekijken. Want het herbenoemen van dit stuk Koningstraat in Koningspad lost het probleem met gps-toepassingen niet op." (LPS)