Burgemeester Jan Seynhaeve halftijds aan de slag op kabinet minister Crevits Alexander Haezebrouck

20 februari 2019

15u28 0 Wevelgem Burgemeester van Wevelgem Jan Seynhaeve (CD&V) is halftijds aan de slag gegaan op het kabinet van minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Ik werkte voorheen al halftijds als docent aan de VIVES hogeschool maar wordt nu gedetacheerd naar het kabinet”, vertelt de burgemeester opgetogen.

“Al vele jaren werk ik naast het burgemeesterschap halftijds als docent aan de VIVES hogeschool in Kortrijk”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Omdat op het kabinet van de minister iemand is vertrokken om te werken op het kabinet van schepen Mieke Van Hecke in Gent, kwam daar een plaatsje vrij. Omdat binnen het onderwijs een detachering erg makkelijk is, is van het één het ander gekomen.” Seynhaeve is sinds dinsdag officieel aan de slag op het kabinet van minister Crevits als adviseur in de dossiers binnen het hoger onderwijs. “Wat bekend terrein is natuurlijk. Concreet betekent dat ik op dinsdag en donderdag in Brussel zal werken, de andere dagen staan uiteraard volledig in het teken van Wevelgem.” Ook minister Crevits is blij met haar nieuwe medewerker. “Hij is de geknipte man om de dossiers hoger onderwijs op het kabinet op te volgen”, zegt Crevits.