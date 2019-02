Buren ontmaskeren zestiger die ondanks enkelband toch drugs dealt VHS

21 februari 2019

19u15 0 Wevelgem Danny M. moet één jaar de cel in omdat hij vanuit zijn woning in Gullegem drugs verkocht. Bij een huiszoeking trof de politie één kilogram speed en 200 gram cannabis aan. Opmerkelijk: Danny M. stond op het moment van de feiten onder elektronisch toezicht.

De 60-jarige Gullegemnaar zit al sinds 28 augustus vorig jaar in de cel. Die dag viel de politie bij hem binnen. Buren hadden gemeld dat er wellicht drugs werden verkocht vanuit de woning. Dat bleek ook te kloppen. Danny M. hield er al vijf maanden een lucratief handeltje op na. De drugs werden bij hem thuis geleverd door een Nederlander. Dat kon moeilijk anders: M. kon de drugs niet zelf gaan halen omdat hij een enkelband droeg. De man werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor drugsfeiten.

Verslaafd en kampend met chronisch geldgebrek

Volgens zijn advocaat is Danny M. drugsverslaafd. “De verboden middelen die hij neemt, moeten de chronische pijn verlichten na een zwaar arbeidsongeval in 2003. Daarnaast heeft hij het financieel al lange tijd bijzonder moeilijk. Hij leeft van een uitkering, maar dat is niet voldoende. Daarom ging hij in op de verleiding om drugs te dealen.” Het ziet er niet naar uit dat M. de cel snel zal mogen verlaten. Het hof van beroep in Gent veroordeelde hem namelijk vorige maand nog tot twee jaar effectief voor diefstal met geweld. Zijn nieuwe straf in Kortrijk, voor de inbreuken op de drugswetgeving, is minder zwaar. Danny M. moet wel een boete van 8.000 euro betalen. De rechter sprak ook een verbeurdverklaring van 3.000 euro uit.