Briljanten huwelijk voor Joseph en Maria 31 juli 2018

Joseph Masselis (91) en Maria Mestdag (86) vierden met de familie hun 65 jaar huwelijk in het Vijverhof van Wevelgem. Ze stapten op 10 juli 1953 in het huwelijksbootje en wonen in de Heulestraat in Gullegem. Samen kregen ze zes kinderen. Ondertussen zijn er al heel wat kleinkinderen en achterkleinkinderen. Joseph kwam uit een gezin van 5 en werkte als arbeider bij LVD. Maria groeide op in een gezin van negen kinderen en werkte later als stikster in een naaiatelier.





(MPM)