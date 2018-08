Brandweerduikers halen zetelovertrek uit Leie 21 augustus 2018

De brandweer is gisterennamiddag rond 16.30 uur uitgerukt naar de Trakelweg in Wevelgem. Een fietser had iets zien drijven in de Leie, nam het zekere voor het onzekere en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer en een duikteam snelden ter plaatse, maar stelden vast dat het om een overtrek van een zetel ging. De brandweer haalde het overtrek dan maar uit het water. (AHK)