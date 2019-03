Brandweercommandant luchthaven ontsnapt aan rijverbod LSI

29 maart 2019

13u42

Bron: LSI 0

Korpsoverste van de luchthavenbrandweer van Wevelgem Thierry V. is voor de politierechtbank in Kortrijk ontsnapt aan een rijverbod. Op weg naar een interventie in Wevelgem kon de Roeselarenaar op 4 juni 2018 in bebouwde kom geflitst worden aan 86 km/u. Hij gaf toe dat hij op dat moment niet met een prioritair voertuig reed maar vroeg de politierechter om begrip. “Toen in september een helikopter op de luchthaven crashte, moest ik dezelfde weg volgen en hield ik me wél aan de juiste snelheid”, verdedigde hij zich. De politierechter sprak geen rijverbod uit maar gaf wel een boete van 320 euro.