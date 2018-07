Brandkofferdieven zonder buit op de vlucht 30 juli 2018

Onbekenden probeerden in de nacht van vrijdag op zaterdag een slag te slaan bij voedingsspecialist Metro, langs de Kortrijkstraat in Wevelgem. Rond twee uur forceerden ze een deur die naar de bureelruimtes leidt. Daar poogden ze de brandkoffers uit te breken. Dat mislukte. De alarminstallatie werd immers geactiveerd en dat dwong de inbrekers zonder buit op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. (VHS)