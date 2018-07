Brand in oud Stow-pand 07 juli 2018

Onbekenden hebben gisterenmorgen voor dag en dauw een voorraadje papier in brand gestoken in het oude bedrijfsgebouw van Stow, in Wevelgem. Het vuur werd ontdekt rond half zes. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, de schade bleef beperkt. De politie is een onderzoek gestart. (VHS)