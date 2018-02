Bouwvakker (53) bezwijkt na zware klap op de Kezelberg 20 februari 2018

02u38 0 Wevelgem Mario Ackou, een 53-jarige vrijgezel uit Menen, raakte gisteren in de vooravond levensgevaarlijk gewond bij een ongeval op de Kezelberg in Moorsele. Toen de metser-diender na zijn dagtaak wilde wegrijden van het bedrijf van z'n werkgever, werd zijn auto in de flank aangereden. Hij overleed in het ziekenhuis.

Mario Ackou merkte gisteren rond 16.40 uur de zwarte Volkswagen Golf die kwam aangereden niet op, toen hij met zijn Volvo C30 de Kezelberg wilde opdraaien. Miguel Verbeke (23) uit Slypskapelle, die ook van zijn werk kwam, kon een botsing niet meer vermijden. Zijn VW Golf greep de kleine Volvo in de linkerflank. Het voertuig werd meegesleurd en botste ook nog eens tegen een elektriciteitspaal. Mario Ackou werd ter plaatse geruime tijd gereanimeerd voor hij naar het AZ Delta in Menen werd overgebracht. Daar overleed hij kort nadien.





"Ik snap het niet", zegt zijn werkgever, Francis Vermeulen. De man runt op de Kezelberg een bouwbedrijf met zes medewerkers. "Mario werkt hier al een jaar of vijf, tot ieders tevredenheid. Hij kent de verkeerssituatie hier als zijn broekzak. Zou hij dan zo verstrooid zijn geweest?" Vermeulen wist niet wat er aan de hand was, tot hij zelf moest aanschuiven in de file als gevolg van de botsing. "Van in de verte herkende ik al de wagen van Mario", zucht de man. "Dit heeft hij niet verdiend." (VHS)