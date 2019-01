Bouw van nieuw zwembad aan sportcentrum start in juni Maxime Petit

09 januari 2019

10u56 11

Als alles goed gaat, dan kan er begin 2021 geplonsd worden in een gloednieuw zwembad aan het sportcentrum van de gemeente. De site wordt opgewaardeerd met een vernieuwde atletiekpiste en een beachvolleybalveld. Het project kost bijna 10 miljoen euro, waarvan ruim 1 miljoen gesubsidieerd wordt via de projectoproep bovenlokale sportinfrastructuur.

Het huidige zwembad in de Vanackerestraat is al 45 jaar oud en aangezien de vergunning ervan eind 2021 vervalt, vond het gemeentebestuur het hoog tijd om er een nieuw te bouwen. Dat komt er op het sportcentrum aan de kant van de Moorselestraat, minder dan 1 kilometer van de huidige locatie. Het ontwerp en de bouw werd toegewezen aan Van Roey Vastgoed/Groep Van Roey.

Het gebouw zal uit twee verdiepingen bestaan. “Dit om de ‘footprint’ (het bebouwde oppervlak) te beperken. Daardoor blijft er naast het gebouw nog 6.000 vierkante meter oppervlakte over. Ruimte die we kunnen besteden voor andere activiteiten, meer groen of eventueel zelfs extra parking als dit nodig zou blijken”, licht schepen van Sport Geert Breughe (CD&V) toe.

Beweegbare bodem

“Op de gelijkvloerse verdieping komt het zwembad dat uit drie baden zal bestaan. Het grootste wordt het 25-metersportbad met 6 zwembanen, eentje meer dan het huidige. Het diepe gedeelte krijgt een verstelbare bodem die tot 3 meter kan worden. Zo is het bad geschikt voor zowel duikers als voor beginnende zwemmers.”

Naast het grote zwembad komt een instructiebad vergelijkbaar met dat in de huidige zwemzaal en met een peuter- en recreatiebad van 30 centimeter diep met een brede binnenglijbaan, een kleine glijbaan en talrijke speelelementen. Geen spectaculaire buisglijbanen dus voor avontuurlijke tieners. “Een bewuste keuze”, zegt schepen Breughe. “We willen niet concurreren met andere grote recreatieve zwembaden maar focussen op schoolzwemmen, sportzwemmen, zwemmers met een beperking en op jonge gezinnen met kinderen tot 8 jaar.”

Dankzij een passerelle doorheen de zwembadhal kunnen bezoekers de zwemmers beneden aan het werk zien en ook de cafetaria op de eerste verdieping kijkt uit op het zwembad. Er is ook een buitenterras met zicht op het sportcentrum. Boven worden er twee klaslokalen ingericht.

Betaalbaar zwemmen

“In het huidige zwembad ontvangen we zo’n 85.000 zwemmers per jaar en dat aantal willen we in de nieuwe omgeving optrekken tot 120.000. De nieuwe tarieven zijn nog niet bepaald maar het is zelfs niet uitgesloten dat we de huidige prijs van twee euro per beurt handhaven. Betaalbaar zwemmen is een belangrijk element in dit project”, aldus burgemeester Seynhaeve die nog niet weet wat er na 2020 gebeurt met de huidige zweminfrastructuur. “Dat beslissen we pas na grondig overleg met de andere partijen. Alles moet passen in het Masterplan van deze gemeente. Het park uitbreiden is zeker een optie en uiteraard zal mobiliteit ook een belangrijke rol spelen in onze keuze.”

De werken starten in principe in juni van dit jaar en eind 2020 moeten de werken voltooid zijn. Begin 2021 kan het nieuwe zwembad in principe in gebruik genomen worden.