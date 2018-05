Botsing voor wegenwerken 05 mei 2018

02u29 0

Eerste dag van de vernieuwde verkeerssituatie voor de wegenwerken op de E403 in de buurt van de tunnel in Wevelgem gisteren en al meteen een botsing. Rond half vier ramde een Slovaakse trucker een Franse personenwagen. De vrachtwagen duwde de auto aan de rechterkant in het struikgewas. De drie inzittenden bleven ongedeerd. Door het ongeval bleef de rechterrijstrook een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Dat zorgde voor een file richting Brugge. (LSI)