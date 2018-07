Bos! brengt opnieuw muziek in natuur 09 juli 2018

02u43 0 Wevelgem Natuurdomein Bergelen in Gullegem vormde afgelopen weekend voor de tweede keer het schouwtoneel voor het festival Bos!, een organisatie van Wilde Westen. Zeventien bands en artiesten hielpen op vier podia 'de muren slopen van het muzikale hokjesdenken'.

"Bos! wil een fijn alternatief zijn voor grote zomerfestivals en zoekt inspiratie in de locatie: het prachtige natuurdomein Bergelen", zegt Elisah Vandaele.





Een festival in een natuurdomein ligt niet meteen voor de hand. De decibels zijn beperkt om het gevoel van rust wat te bewaren en er geldt, net als op de eerste editie vorig jaar, een rookverbod. Om te vermijden dat peuken in de natuur zouden belanden, maar dit jaar vooral ook voor het brandgevaar door de droogte. "Aan onze rokerszone hebben we brandblusapparaten geplaatst", zegt Bert Debrouwere van Wilde Westen. "Wie buiten de zone rookt, wordt daarop aangesproken."





De bezoekers genoten alvast met volle teugen. "We zijn van Gullegem en waren benieuwd naar Bos!", zeggen Isabelle Vercruysse, Shirley Demetz en Miranda Pattyn. Het is leuk ingericht en rustiger dan we verwacht hadden. We komen voor Gabriël Rios en laten ons verrassen door de andere artiesten."





De wagen kwijtraken vlakbij Bergelen was niet meteen de meest eenvoudige klus. "Wie naar een festival in de natuur komt, moet er iets voor over hebben", besluit Debrouwere. (JME)