Boete voor zwaantje met glas teveel op 25 april 2018

02u35 0 Wevelgem Een 'zwaantje', een agent op de motor dus, is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 800 euro.

Op 6 juli vorig jaar reed T.S. roekeloos met zijn eigen motor door Wevelgem. In het centrum liep het fout want de motorrijder knalde tegen een paal. Hij bleek 1,38 promille alcohol in het bloed te hebben. "In slaap gevallen op de motor", klonk het bij zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke.





"Hij beseft dat hij zeer veel geluk heeft gehad. De combinatie van de alcohol en de vele gepresteerde nachturen waren hem bijna fataal." De politierechter toonde begrip en legde geen rijverbod op. Hij moet ook maar de helft van de boete van 1.600 euro betalen. (LSI)