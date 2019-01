Boete en rijverbod voor te snelle voetbaltrainer LSI

22 januari 2019

12u52

Bron: LSI 0

Trainer van voetbalclub RFC Wetteren Peter Devos (51) uit Hulste (Harelbeke) is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van acht dagen. In januari 2018 was hij één van de tientallen automobilisten die aan de wegenwerken langs de E403 in de buurt van de tunnel in Wevelgem tegen de lamp liep. Door de werken was de snelheid op de snelweg er beperkt tot 70 km/u. Hij reed er 116 km/u. De politierechter hield rekening met zijn job als kinesist en stond toe dat het rijverbod enkel tijdens weekends zal gelden. Op het ogenblik van de snelheidsovertreding was Devos volgens zijn advocaat op weg naar een wedstrijd van de beloften.