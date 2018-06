Boete en rijverbod voor Club-speler 20 juni 2018

De Roemeense voetballer Dorin Rotariu (23) is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 600 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Op 7 mei vorig jaar kon de speler van Club Brugge op de snelweg E403 in Wevelgem aan 178 kilometer per uur geflitst worden met zijn Mercedes. Het voorbije seizoen werd Rotariu door Club Brugge aan Excelsior Moeskroen uitgeleend. Rotariu daagde niet op maar liet een advocaat de honneurs waarnemen. Voor Rotariu was het zijn eerste veroordeling. (LSI)