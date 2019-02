Binnenschip raakt gekneld onder brug op de Leie VHS

01 februari 2019

Een ongeladen binnenschip is vrijdagmiddag in de problemen geraakt op de Leie in Wevelgem, op de grens met Lauwe. Dooiwater veroorzaakte immers een stijging van het waterpeil. Daardoor raakte het binnenschip gekneld onder de Lauwebrug. De schipper had het probleem zien aankomen en voer voorzichtig naar de brug, in de hoop er net onderdoor te geraken. Dat lukte echter niet. De vrachtruimte kon zonder problemen passeren maar de stuurhut zou het niet overleefd hebben. De personenwagen van de schipper zou in het water zijn beland. Het voertuig stond opgesteld vlak achter de stuurhut. De man bleef liggen onder de brug en pompte een deel van het ruim vol met water. Daardoor zakte het binnenschip dieper in het water waardoor het wél onder de brug kon doorvaren. Het gebeuren lokte nogal wat nieuwsgierigen.