Bier en geld gestolen bij tennisclub Servio LSI

15 januari 2019

07u58

Bron: LSI 0

Bij tennisclub Servio in Moorsele zijn inbrekers zondagnacht aan de haal gegaan met zeven bakken bier en geld uit de kassa. De daders probeerden eerst binnen te geraken via het raam, maar die poging mislukte. Met een koevoet slaagden ze er wel in de buiten- en binnendeur open te breken. De tennisclub in de Ledegemstraat is niet voor het eerst het doelwit van inbrekers. De aangerichte schade is wellicht groter dan de buit.