Bezoekers vallen door marktkabels 12 juni 2018

02u43 0

Gemeenteraadslid Hendrik Vanhaverbeke (N-VA) waarschuwt voor losliggende kabels op de woensdagmarkt. Bezoekers struikelen over de kabels, en vallen soms. "Zo doen vrijwilligers en personeelsleden van woonzorgcentra er hun beklag over", zegt Vanhaverbeke. "Doe er iets aan, bijvoorbeeld met kabelgoten en -beschermers en hellende vlakken." Schepen van Markten Kevin Defieuw (CD&V) erkent het. "Het is vooral een probleem aan CC Guldenberg, waar aan een elektriciteitskast dikkere kabels vertrekken. We sensibiliseren marktkramers om langere kabels mee te brengen, zodat ze die netjes langs de stoep of rond de kramen kunnen leggen. En we gaan bij de heraanleg van het centrum van Wevelgem ook het inrichten van kabelgoten mee laten opnemen in de planning." (LPS)