Bewoonster jaagt dieven op de vlucht Alexander Haezebrouck

27 januari 2019

12u21 0

In de Caesar Gezellestraat in Wevelgem hebben dieven zaterdag rond 21 uur proberen in te breken in een woning. De bewoonster hoorde lawaai aan haar huis en toen ze buiten ging kijken, zag ze twee verdachten prutsen aan de opening van haar kelder. Toen de inbrekers de bewoonster opmerkten, zetten ze het op een lopen. De dieven hadden het rooster van haar keldergat al verwijderd.

Ook in de Bankbeekstraat in Wevelgem hebben dieven vrijdagavond proberen in te breken in een woning. Ze sloegen de glazen buitendeur stuk, maar konden de deur niet volledig openen. Ook hier raakten de dieven niet binnen in de woning.