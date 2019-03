Bewoners moeten koterijen bij spoorweg afbreken: “Wacht maar, we halen er zélf een landmeter bij” Alexander Haezebrouck

11 maart 2019

18u50 0 Wevelgem Een deel van de bewoners van de Kapellestraat in Wevelgem hebben zelf een landmeter in de arm genomen nadat ze nogmaals een brief ontvingen waarin staat dat ze enkele muren of zelfs gebouwen moeten afbreken die te dicht bij de spoorweg staan. “Maar bepaalde zaken staan op de grond van Infrabel en dat is gewoon erg onveilig”, zegt woordvoerder van Infrabel Thomas Baecken.

“Dat spelletje is al zo’n tien jaar aan de gang”, vertelt bewoner Eric Bouckhuyt (72). Volgens Infrabel plaatste hij de afsluiting van zijn terras zo’n 90 centimeter op de grond van Infrabel. “Dat kan niet, want wij hebben info van het kadaster die net het tegenovergestelde bewijst”, vertelt Eric. “Ik heb het huis destijds gekocht van de familie die het huis gebouwd heeft. Zij hadden al eens moeten opschuiven van Infrabel, en nu zou ik ook nog eens een stukje moeten prijsgeven? Dat kan toch niet.” Andere bewoners hebben aan de kant van de spoorweg een afval- en compostbak, een schommel die in de grond staat gebetonneerd, een omheining om ongedierte tegen te houden en meer.

Infrabel stelde in 2017 al een landmeter aan om alles op te meten, en die stelde dat veel van die zaken volledig of gedeeltelijk op het grondgebied van Infrabel staan. Volgens Infrabel hebben enkele bewoners zich ondertussen in regel gesteld. Diegene die dat niet deden, gaan akkoord dat de werken door Infrabel worden uitgevoerd vanaf 15 maart. “We gaan hier helemaal niet mee akkoord”, zegt Eric. “We hebben daarom zelf een landmeter aangesteld om te bekijken welke grond nu van wie is. “

Veiligheid

“De omheiningen staan gewoon veel te dicht bij de sporen”, zegt Thomas Baecken van Infrabel. “Als je je arm erover steekt, kan je haast de trein raken en dat is gevaarlijk. Er zijn wettelijke afstanden bepaald en we vragen alleen maar om die te respecteren. Het is natuurlijk hun goed recht om zelf een landmeter aan te stellen. Die zal dan uiteindelijk overleggen met de landmeter die Infrabel heeft aangesteld en tot een compromis moeten komen.” Andere bewoners van de Kapellestraat stelden zich ondertussen in orde. “Infrabel heeft ooit palen geplaatst om de grens aan te tonen, daar moest je nog een half metertje van weg blijven”, vertelt een bewoner. “Dat heb ik gedaan en ik heb sindsdien nooit meer problemen gehad.”