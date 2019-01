Bewoner met hond schrikt inbrekers af LSI

20 januari 2019

12u55

Een bewoner van de Bissegemstraat in Gullegem (Wevelgem) is er vrijdagavond in geslaagd twee inbrekers af te schrikken. Hij hoorde rond half negen voetstappen op het plat dak van zijn woning. Daarna merkte hij ook een man op het dak van de buren op. De bewoner stapte samen met zijn hond naar buiten waardoor de twee inbrekers het op een lopen zetten.