Bestuurster gaat over de kop en raakt lichtgewond Redactie

16 december 2018

15u33 0

Een 24-jarige bestuurster uit Ledegem raakte zaterdagavond omstreeks 18.30 uur in Driemasten in Gullegem lichtgewond nadat ze in een bocht de controle verloor over haar voertuig. De bestuurster reed in de richting van Gullegem toen ze plots begon te slippen in een bocht naar rechts. Ze komt met haar auto tegen enkele betonblokken terecht en komt uiteindelijk op haar dak terecht. Fadime K. werd lichtgewond naar het AZ Groeninge gebracht. De brandweer ruimde de betonblokken op het fietspad op.