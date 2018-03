Bestuursleden Pro Mille gaan op zoek naar nieuwe locatie 01 maart 2018

Enkele jongeren willen jeugdhuis Pro Mille opnieuw openen op een andere locatie. Ze organiseerden de voorbije twee jaar geregeld nog activiteiten onder de noemer van het jeugdhuis, dat in 2011 sloot omwille van financiële problemen en een gebrek aan vrijwilligers. "Gullegem miste het jeugdhuis, en met een aantal vrienden besloten we een onderstel van een oude caravan om te bouwen tot de pop-upbar 'Promobil' en nu en dan een activiteit te organiseren voor de jeugd", zegt Bram Laperre. "Op die manier zouden we kunnen inschatten of een nieuw jeugdhuis wel voldoende leden zou kunnen aantrekken, en zouden we we ook wat geld kunnen opzijzetten om een jeugdhuis te starten. Na twee jaar aftasten zijn we klaar voor een volgende stap: we zijn nu op zoek naar een geschikte locatie, in het centrum van Gullegem, waar we jeugdhuis Pro Mille opnieuw kunnen opstarten. We zijn niet kieskeurig, dat hoeft zelfs geen horecapand zijn, van een oude loods kunnen we perfect een jeugdhuis maken." De enthousiaste jongeren willen er graag dit jaar nog hun eerste pintjes tappen. De Pro Mille vraagt ook aan iedereen om hen te contacteren wanneer een mogelijke nieuwe locatie voor het jeugdhuis vrijkomt centrum Gullegem. Dit via vzwpromille@gmail.com of door contact op te nemen via Facebook. (JME)