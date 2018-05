Bestuurder vlucht na ongeval op snelweg 17 mei 2018

Een man die dinsdagavond laat met zijn bestelwagen een ongeval veroorzaakte op de E403 in Moorsele, is nadien te voet gevlucht. De botsing gebeurde vlakbij de wisselaar met de A19 in de richting van Doornik. De bestuurder knalde met zijn bestelwagen tegen signalisatie die er staat omwille van de werken op de E403. Zijn voertuig liep behoorlijk wat schade op. Dat belette de man evenwel niet om op de vlucht te slaan. Hij is inmiddels geïdentificeerd. (VHS)