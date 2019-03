Bestuurder met glaasje te veel op gaat overkop Alexander Haezebrouck

03 maart 2019

Op het kruispunt van de Beekstraat met de dreef Ter Winkel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een autobestuurder over de kop gegaan. De 28-jarige bestuurder wou omstreeks twee uur ’s nachts de Beekstraat inrijden maar verloor de controle over zijn stuur. Bestuurder Shane V. (28) uit Gullegem belandde uiteindelijk met zijn auto op de zijkant. De hulpdiensten snelden ter plaatse en voerden de bestuurder lichtgewond af naar het ziekenhuis. Shane V. bleek onder invloed te zijn van alcohol.