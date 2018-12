Bestuurder merkt stilstaande voorliggers te laat op: kleine vrachtwagen breekt doormidden

Wéér ongeval op E403 tijdens ochtendspits in file naar wisselaar met de E17

10 december 2018

10u08 8 Wevelgem Een werknemer van het bedrijf Feys-Pattyn uit Boezinge is maandagmorgen iets over half negen zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E403 in Wevelgem. De man merkte te laat de dagelijkse file op en botste met zijn kleine vrachtwagen achter op een voorligger. Ondanks de verlenging van de invoegstrook naar de wisselaar met de E17 is dit het zoveelste ongeval op die plek.

Nico Carpentier (42) uit Oostnieuwkerke en Jurgen Gheerardijn (39) uit Houthulst waren maandagmorgen voor hun werkgever, het transportsystemenbedrijf Dewagtere uit Roeselare, op weg naar het het bodemsaneringsbedrijf BSV in Harelbeke. “Voor wat afwerking aan een project waarmee we de voorbije weken zoet waren”, zegt Nico. “Alles samen hadden we misschien nog een uurtje werk. Maar zoals elke morgen belandden we op de E403 in Wevelgem in de file naar de wisselaar met de E17. “Mijn collega Jurgen zat aan het stuur. Hij stak z’n richtingaanwijzers aan om het achteropkomend verkeer te waarschuwen, remde en hield afstand met een vrachtwagen die voor ons stond. Plots riep Jurgen, die in de achteruitkijkspiegel keek, dat het prijs zou zijn. Een bestelwagen zoefde links rakelings naast ons, vermoedelijk iemand die op het laatste nippertje de file had opgemerkt. Maar de bestuurder van een andere bestelwagen die volgde, zag dat niet. Zonder te remmen, reed hij achteraan op ons in. De klap was zo hevig dat we tegen de vrachtwagen voor ons werden gekatapulteerd. Onze lichte vrachtwagen brak gewoon doormidden.” Nico en Jurgen werden flink dooreengeschud en liepen lichte verwondingen op. Het tweetal hoefde echter niet naar het ziekenhuis. Trucker Regis Vaesken (61) uit Diksmuide, in dienst van het veevoederbedrijf Debaillie uit Roeselare, bleef ongedeerd. “Ik had in m’n achteruitkijkspiegels gezien hoe Jurgen ook z’n richtingaanwijzers opzette en vertraagde”, legt de man uit. “Daarom had ik eigenlijk geen klap meer verwacht.” Zijn vrachtwagen liep achteraan behoorlijk wat schade op maar door tussenkomst van een collega-technicus van Debaillie, kon Regis uiteindelijk toch naar zijn bestemming in Vrasene doorrijden.

Lichte vrachtauto weggetrokken voor bevrijding

Een ploeg van de federale wegpolitie die na de vaststelling van een ongevalletje op de A19 weer richting Kortrijk reed, kwam bij toeval op het ongeval uit toen het nog maar net gebeurd was. De politiemannen vorderden onmiddellijk een takelwagen om de lichte vrachtauto van Jurgen en Nico vooruit te trekken. “Anders zou het bijzonder moeilijk zijn geweest om het zwaargewonde slachtoffer te bevrijden”, zegt officier Olivier Dorme van de hulpverleningszone Fluvia. Mathieu, werknemer bij het koeltechniekenbedrijf Feys-Pattyn in Boezinge, zat gekneld met zijn benen. “We hebben eerst de deur weggenomen en vervolgens met een zogenaamde spreider het verwrongen gedeelte van de bestuurderscabine voorzichtig weer opengezet. Tijdens de interventie bleef het slachtoffer de hele tijd bij bewustzijn”, zegt Dorme. De jongeman kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Door het ongeval ontstond een kilometerslange file op de E403. Daardoor was het voor flink wat bestuurders lang aanschuiven. Pas rond tien uur begon het verkeer vlotter op gang te komen.

Elke morgen gevaar voor ongevallen

De botsing van maandagmorgen is een exacte kopie van tientallen ongevallen die in de voorbije jaren gebeurd zijn op de E403 in Wevelgem. Tijdens de ochtendspits schuiven daar over een afstand van zowat anderhalve kilometer voertuigen aan die naar de E17 willen, via de wisselaar in Aalbeke. In het verleden lieten daar al verschillende mensen het leven, waaronder enkele jaren geleden nog een bejaard echtpaar uit Roeselare. Anderen overleefden maar raakten meestal zwaargewond. Net omwille van het groot aantal ongevallen werd een hele tijd geleden al de invoegstrook naar de wisselaar met honderden meters verlengd maar ook dat blijkt niet voldoende.