Bestuurder (19) over de kop 13 augustus 2018

Een 19-jarige bestuurder uit Menen heeft vrijdagavond rond 18 uur een ravage aangericht in de Gullegemstraat in Wevelgem. Tjörven D. viel in slaap achter het stuur en knalde met zijn auto tegen twee geparkeerde auto's aan. Daarna sloeg het voertuig van de jongeman over de kop en belandde het uiteindelijk op zijn dak. De 19-jarige bestuurder werd door de hulpdiensten met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. (AHK)