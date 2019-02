Bestelwagen knalt tegen botsabsorbeerder Alexander Haezebrouck

25 februari 2019

14u01 0

Op de E403 ter hoogte van de verkeerswisselaar in Moorsele is maandagmiddag een bestelwagen met een aanhangwagen tegen een botsabsorbeerder gebotst. Arbeiders waren in de richting van Brugge nieuwe vangrails aan het plaatsen toen ze plots een luide klap hoorden. Een bestelwagen met een aanhangwagen waar houten planken en dakpannen in zaten, was tegen hun botsabsorbeerder geknald. De bestuurder bleef bij bewustzijn maar de arbeiders raadden hem aan om te blijven zitten tot de hulpdiensten arriveerden. De man werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn bestelwagen liep vooral aan de linkervoorkant zware schade op, ook de botsabsorbeerder liep schade op. Door het ongeval was een tijdlang de rechterrijstrook van de E403 versperd voor het verkeer.