Bestelwagen glijdt in parkvijver 09 juni 2018

Ongewild zorgden arbeiders van de groendienst gisteren voor wat gratis reclame voor de heropening van het park in de Vanackerestraat in Wevelgem dit weekend. Hun bestelwagen gleed er in het water van de vijver terwijl ze eendenkroos uit de vijver aan het verwijderen waren. Een kiekje van een voorbijganger veroverde al snel de sociale media. De bestelwagen liep geen averij op en kon snel uit het water getrokken worden. De heropening van het park gaat vanaf 16 uur zaterdag gepaard met heel wat animatie, zoals een escaperoom, een blotevoetenpad en springkasteel, verkleedkoffers, fotoshoots, foodtrucks, bib in het park, cabaretband 't Schoon Vertier, lichtshow, dj en live muziek met The Green Onions. Burgemeester Jan Seynhaeve kondigde alvast een deathride aan. (LSI)