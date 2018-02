Beschonken achter stuur ondanks rijverbod 09 februari 2018

Een automobilist die op 14 juni vorig jaar in Wevelgem met zo'n twee promille alcohol in het bloed beschonken achter het stuur zat en zijn rijbewijs voor vijftien dagen onmiddellijk moest inleveren, zat amper elf dagen later toch opnieuw achter het stuur. In Menen liep Damien C. op 25 juni opnieuw tegen de lamp toen hij een politiepatrouille passeerde.





Hij bleek bovendien opnieuw te veel gedronken te hebben en had toen één promille in het bloed. De politierechter gaf de man een boete van 2.400 euro en bijna drie maanden rijverbod. (LSI)