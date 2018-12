Bergruimte uitgebrand achteraan woning

02 december 2018

De familie Comeine uit de Wezelstraat in Wevelgem heeft zaterdagmorgen rond drie uur de schrik van haar leven opgedaan. De vader van het gezin was wakker geworden door een indringende geur van rook, afkomstig van een berghok dat in brand stond. Hij wekte de andere gezinsleden en belde de brandweer. Iedereen kon zonder problemen ontkomen. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle en slaagde erin om de woning te vrijwaren. Door de hitte sprongen wel enkele ramen aan de achterzijde van het huis. Daardoor kon er ook rook binnendringen maar het huis blijft evenwel bewoonbaar. Hoe de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk. In de bergruimte is het dak helemaal weggebrand en is er veel materiaal gesmolten. Volgens de politie lagen er geen stukken van grote waarde in het berghok.