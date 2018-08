Belgian Cats vanavond in De Schelp 25 augustus 2018

De Belgian Cats zijn vanavond te bewonderen in evenementenhal De Schelp, waar onze nationale baskettrots om 19 uur een oefenwedstrijd tegen Griekenland speelt. De basketdames doen dat als voorbereiding op het wereldkampioenschap op het eiland Tenerife. Het is een unieke gelegenheid om Belgische toppers zoals Ann Wauters, Emma Meesseman en Kim Mestdagh aan het werk te zien. Zo haalden de basketvrouwen vorig jaar nog een bronzen medaille op het Europees kampioenschap, ze spelen op een internationaal heel hoog niveau. De Schelp in de Menenstraat 122 in Wevelgem kan tweeduizend toeschouwers aan, sfeer verzekerd dus. Het gemeentebestuur raadt aan om met de fiets te komen. Een ticket voor kinderen jonger dan 12 jaar kost 6 euro, volwassenen betalen 12 euro. Voor meer info kan je terecht op www.wevelgem.be/belgiancats. (LPS)