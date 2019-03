Bedrijventerrein Gullegem-Moorsele krijgt vrachtwagenparking Alexander Haezebrouck

08 maart 2019

12u43 0 Wevelgem Op het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele wordt gewerkt aan een vrachtwagenparking voor 31 vrachtwagens. “Op 1 september moet de parking open zijn voor de vrachtwagens”, zegt schepen van economie Kevin Defieuw (CD&V).

De parking komt op een terrein van 5.788 vierkante meter dat nooit verkocht raakte. “Nu parkeren vrachtwagenbestuurders al te vaak langs de openbare weg wat niet de bedoeling kan zijn”, zegt schepen van economie Kevin Defieuw (CD&V). De parking zal de nodige voorzieningen hebben zoals voldoende verlichting, camerabewaking, slagbomen, afvalcontainers, sanitair met toiletten en douche en ook een tafel met zitbanken.” In totaal kost de parking 800.000 euro, de kosten worden gedragen door de Vlaamse Overheid, Leiedal en de gemeente Wevelgem. “De parking is bedoeld voor het respecteren van de rij- en rusttijden van de vrachtwagenchauffeurs en om er te overnachten”, zegt schepen Defieuw. “De parking is dus niet bedoeld als wachtparking vooraleer een vrachtwagen kan komen laden/lossen in een bedrijf. Daarvoor moet elk bedrijf zelf zijn parking voorzien. Daarom zal de toegang tot de parking enkel mogelijk zijn met een toegangscode. Het moment dat de parking open gaat zal er ook een verbod gelden op parkeren op de openbare weg.