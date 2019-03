Basketteam organiseert tweede ‘Quiz of the Year’ Christophe Maertens

07 maart 2019

09u29 0 Wevelgem Op vrijdag 29 maart organiseert Basket Team Holstra Wevelgem-Moorsele voor de tweede keer zijn ‘Quiz of the Year’.

“De tweede editie van onze vernieuwde quiz zal worden gemodereerd door Bart Vauterin en Luc Margodt”, zegt secretaris Lieven Claeys. “We maken er een spannende, maar vooral gezellige avond van voor zowel beginners als gevorderde quizzers met heel diverse thema’s. Kortom, een avond om volop te genieten met familie en vrienden.” Alles vindt plaats op 29 maart vanaf 19.30 uur in Evenementenhal De Schelp langs de Menenstraat in Wevelgem. Per tafel van minimum 4 spelers betaal je 20 euro. Voor 40 euro zit je aan een VIP-tafel, met flesje cava en bord met hapjes. Er is toezicht voorzien op kinderen, met spelletjes en twee drankjes, voor 5 euro per kind. Inschrijving is verplicht via secretaris@basketwevelgem.be of 0471/034720.