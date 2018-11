Ballonnen voor Elly (2,5) die stierf na mishandeling 23 november 2018

Opdat niemand haar dochtertje zou vergeten, organiseerde Stefanie Herman (27) uit Menen gisteravond een eerbetoon aan Elly.





Het meisje van 2,5 stierf gisteren exact een jaar geleden nadat het was mishandeld door haar papa. Kenneth S. zit sindsdien in de cel, er wacht hem in de loop van volgend jaar een assisenproces. "Elly lachte nog toen ze naar het UZ in Gent werd gebracht", vertelt Stefanie.





"Ze pakte mijn duim vast en probeerde nog 'mama' te zeggen. " Elly overleed later in het ziekenhuis. Samen met familie en kennissen hield Stefanie een eerbetoon vlakbij de geboorteboom die destijds voor Elly werd geplant op het provinciaal domein Bergelen.





Een vriendin las een pakkende tekst voor, waarna er ballonnen werden opgelaten. De samenkomst werd afgesloten met een minuut stilte. (VHS)