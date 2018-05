Bakkersvrouw op lijst N-VA 15 mei 2018

N-VA heeft zijn huiswerk voor de gemeenteraadsverkiezingen af. Er was nog één plaats vacant op de lijst. Die wordt ingevuld door Evelyne Persyn (32) uit Gullegem.





Ze runt samen met haar partner Christophe Soetaert bakkerij Stoffel in de Bissegemstraat en is moeder van Owen (8) en Ellie (4). Ze stond verder mee aan de wieg van KSA De Grietjes. Evelyne Persyn zet in op een betere communicatie tussen gemeentelijke diensten en ondernemers.





"Ik stel vast dat bij de organisatie van tal van activiteiten, onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijke impact op handelszaken en bedrijven", zegt Persyn. Een andere bekommernis is het vele vrachtverkeer dat zich door de centra blijft bewegen, en hiermee verbonden ook de veiligheidsrisico's voor alle zwakkere weggebruikers.





(LPS)





