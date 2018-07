Award voor Wevelgemse fietskoerier 04 juli 2018

02u34 0 Wevelgem 'Wevelgemse Fietskoerier' krijgt een Zo Dichtblij-award, in de categorie 'Ondernemende Kern'. Unizo, de Gezinsbond en de Bond Beter Leefmilieu reiken de awards uit om gemeenten te helpen duurzamer en klimaatbewuster te worden.

Wevelgem krijgt 250 euro om het project te promoten. Op 10 januari konden marktbezoekers in Wevelgem voor het eerst een fietskoerier inzetten om aankopen van op de markt en van bij lokale handelaars gratis thuis te leveren. De koeriers brachten zo met medewerking van de sociale partner vzw Effect al bijna 200 boodschappen aan huis. "Het zet op alle inwoners in, niet alleen op wie wat minder mobiel is", zegt schepen van Markten Kevin Defieuw (CD&V). "Zo kan je 's morgens boodschappen doen en die na het werk laten leveren. Wie zijn boodschappen door een fietskoerier laat leveren, maakt kans op een cadeaubon van 20 euro. Zo willen we nog meer marktbezoekers overtuigen om het project eens uit te proberen." Info: www.wevelgem.be/wevelgemse-fietskoeriers-brengen-je-boodschappen-gratis-thuis.





(LPS)