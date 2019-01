Autoruiten ingeslagen, daders vliegensvlug weg met buit VHS

06 januari 2019

18u40 0

Langs de Kortrijkstraat in Wevelgem, ter hoogte van de Hubo-winkel, werd in de nacht van zaterdag op zondag een zijruit ingeslagen van twee geparkeerde wagens. Dat gebeurde kort voor één uur. De daders kwamen met een auto, hielden halt, stapten uit en sloegen de ruiten in van een Porsche Cayenne en een Mercedes Vito. Uit de eerste wagen is niks verdwenen maar in het andere voertuig vonden de dieven een portefeuille met inhoud. Die namen ze mee. De roof verliep vliegensvlug, in een mum van tijd hadden de daders de plaat gepoetst in de richting van Kortrijk. Een zoekactie van de politie leverde niks meer op.